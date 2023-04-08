اليمن.. وصول وفد عُماني إلى صنعاء وآخر سعودي للقاء قيادات الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل وفد عماني، اليوم السبت، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، للقاء قيادة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ضمن مساعي إحياء جهود السلام في اليمن والتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.



وقالت وسائل إعلام حوثية، إن وفدا عمانيا، وصل إلى العاصمة صنعاء، رفقة وفد الجماعة المفاوض المُقيم في مسقط، دون مزيد من التفاصيل.



إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية "ان وفد سعودي وصل إلى صنعاء بعد ساعات من وصول الوفد العماني".

إلى ذلك اعلنت ميليشيات الحوثي استقبال 13 أسيراً في مطار صنعاء أفرج عنهم من قبل السعودية مقابل أسير سعودي أفرجنا عنه في وقتٍ سابق.

وقال رئيس لجنة الاسرى الحوثية عبد القادر المرتضى "أن الأسرى المفرج عنهم اليوم من السجون السعودية، هم جزء من الصفقة المتفق عليها عبر الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال مصدران مشاركان في المحادثات لوكالة رويترز إن وفدا سعوديا عمانيا يعتزم السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء، الأسبوع المقبل، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم مع مسؤولي جماعة الحوثي وإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد.



وقال المصدران إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف المتحاربة في اليمن عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل/ نيسان.