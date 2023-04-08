شكرا لبحثكم عن خبر سفينة الحاويات EA Blue Nile تدخل ميناء عدن عند الوصول دون تفتيش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دخلت سفينة الحاويات EA Blue Nile مساء اليوم الموافق 8/4/2023 محطة الحاويات في ميناء عدن فور وصولها ودون الانتظار في المخطاف معلنه بذلك عودة نظام دخول ومغادرة السفن كما كان قبل بدء حرب 2015م

بهذا تدعوا سلطة الميناء الوكلاء الملاحيين لتعميم ذلك على ملاك مشغلي السفن والرغبين بارتياد الميناء للحصول على الخدمات مثل التمون بالوقود والمياه والمواد الغذائية والصيانة وتبادل اطقم البحارة.

وتعتبر اول سفينه تدخل ميناء عدن من دون تفتيش في ميناء جده السعودي ويأتي ذلك بعد رفع التحالف اجراءات تفتيش سابقة استمرت 8 سنوات.

#محمد_حيدره

#السكرتير_الخاص

#لرئيس_مجلس_إدارة_ميناء_عدن