شكرا لبحثكم عن خبر سفينة الحاويات EA Blue Nile تدخل ميناء عدن عند الوصول دون تفتيش والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
دخلت سفينة الحاويات EA Blue Nile مساء اليوم الموافق 8/4/2023 محطة الحاويات في ميناء عدن فور وصولها ودون الانتظار في المخطاف معلنه بذلك عودة نظام دخول ومغادرة السفن كما كان قبل بدء حرب 2015م
بهذا تدعوا سلطة الميناء الوكلاء الملاحيين لتعميم ذلك على ملاك مشغلي السفن والرغبين بارتياد الميناء للحصول على الخدمات مثل التمون بالوقود والمياه والمواد الغذائية والصيانة وتبادل اطقم البحارة.
وتعتبر اول سفينه تدخل ميناء عدن من دون تفتيش في ميناء جده السعودي ويأتي ذلك بعد رفع التحالف اجراءات تفتيش سابقة استمرت 8 سنوات.
#محمد_حيدره
#السكرتير_الخاص
#لرئيس_مجلس_إدارة_ميناء_عدن
كانت هذه تفاصيل خبر سفينة الحاويات EA Blue Nile تدخل ميناء عدن عند الوصول دون تفتيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.