شكرا لبحثكم عن خبر وصول وفد عماني الى صنعاء بانتظار السعودي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وصل وفد عماني، برفقة رئيس الوفد الحوثي المفاوض، مساء اليوم، إلى العاصمة صنعاء.

وقال ناطق المليشيات الحوثية، محمد عبدالسلام، إنه وصل، اليوم السبت، إلى صنعاء برفقة الوفد العماني.

وبحسب مصادر إعلامية فإنه من المحتمل وصول الوفد السعودي إلى العاصمة صنعاء، يوم غد الأحد.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أكدت، أمس الجمعة، زيارة وفد سعودي إلى صنعاء للقاء قيادات مليشيا الحوثي، خلال اليومين القادمين.

ويشهد الملف اليمني تطورات متسارعة، عقب مباحثات سعودية حوثية أفضت إلى اتفاق بحل ملفات عالقة، لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ 9 سنوات.