شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن تفقد قدرتها التوليدية تدريجيا بسبب الوقود والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - افاد مصدر محلي عن خروج محطة بترومسيلة عدن عن الخدمة بسبب نفاد الوقود ظهر هذا اليوم ( نفط خام خفيف ).
وقال المصدر ان محطة الحسوة الكهروحرارية ( مازوت ) يتوقع خروجها نهاية يوم الأحد أو فجر الاثنين لنفس السبب.
وأضاف المصدر: يعني خروج تقريبا 85 ميجاوات بترو مسيلة 25 ميجاوات الحسوة الكهروحرارية = 110 ميجا وات عن الخدمة ، لن تستطيع محطات وقود الديزل تغطية هذا العجز الكبير في القدرة التوليدية.
واختتم :وبالتالي الى جانب العاصمة عدن ستتضرر كثيرا المحافظات المجاورة لحج وأبين والضالع وردفان .
من/أحمد سعيد كرامة
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