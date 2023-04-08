شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن تفقد قدرتها التوليدية تدريجيا بسبب الوقود والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افاد مصدر محلي عن خروج محطة بترومسيلة عدن عن الخدمة بسبب نفاد الوقود ظهر هذا اليوم ( نفط خام خفيف ).

وقال المصدر ان محطة الحسوة الكهروحرارية ( مازوت ) يتوقع خروجها نهاية يوم الأحد أو فجر الاثنين لنفس السبب.

وأضاف المصدر: يعني خروج تقريبا 85 ميجاوات بترو مسيلة 25 ميجاوات الحسوة الكهروحرارية = 110 ميجا وات عن الخدمة ، لن تستطيع محطات وقود الديزل تغطية هذا العجز الكبير في القدرة التوليدية.

واختتم :وبالتالي الى جانب العاصمة عدن ستتضرر كثيرا المحافظات المجاورة لحج وأبين والضالع وردفان .

من/أحمد سعيد كرامة