إب.. أسرة "المكحل" ترفض عرضا ماليا من الحوثيين مقابل إغلاق ملف القضية  

المنامة - ياسر ابراهيم - رفضت أسرة الناشط "حمدي عبدالرزاق المكحل"، الذي قتل في سجون مليشيا الحوثي في محافظة إب، الشهر الماضي، عرضا ماليا قدمته مليشيا الحوثي الإرهابية، لهم مقابل إغلاق ملف القضية التي أثارت الرأي العام.



ونفل الناشط الإعلامي "إبراهيم عسقين" عن مصادر مطلعة القول، إن أسرة الناشط "المكحل" رفضت عرضا ماليا من الحوثيين مقابل التنازل عن القضية بشكل نهائي.



وأوضح المليشيا عرضت على الاسرة، دفع خمسة مليون ريال، مقابل التنازل عن القضية نهائيا وتبرئة المليشيا وأجهزتها الأمنية من دم ابنهم.



وكانت المليشيا قد مارست خلال الأيام الماضية ضغوطا على أسرة "المكحل"، وطالبتهم بالخروج في تسجيل مرئي يُبرأ المليشيا من مسؤولية مقتل ابنهم.



وبحسب مصادر مطلعة فإن المليشيا هددت الأسرة بإخراج جثة "حمدي" من القبر وإعادتها إلى الثلاجة، اذا لم ينفذوا تلك التوجيهات.



وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة إب قد أقدمت على تصفية الناشط "المكحل" في التاسع عشر من الشهر الجاري داخل إدارة الأمن، على خلفية انتقاده في فيديوهات للمليشيا.



وفي الأول من رمضان الجاري شارك الآلاف من أبناء المحافظة، في تشييع الناشط "حمدي عبدالرزاق الخولاني" الملقب بـ "المكحل" ورددوا هتافات ضد مليشيا الحوثي التي اتهموها بتصفيته داخل السجن، وطالبوا برحيلها.



وعقب التظاهرة شنت المليشيا حملة اختطافات في أوساط المشاركين كما قامت بمحاصرة أحياء المدينة القديمة (مسقط رأس المكحل) بعشرات الأطقم العسكرية ومنذ ذلك الحين وهي تواصل حملات الاختطاف والقمع ضد أبناء المدينة.

