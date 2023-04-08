شبوة.. مقتل وإصابة خمسة قبليين في كمين مسلح بمديرية بيحان

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل ثلاثة مسلحين قبليين وأُصيب اثنان آخران، مساء الجمعة، برصاص مسلحين في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، (جنوب شرقي اليمن).



وقالت مصادر إعلامية، إن مسلحين من قبيلة المقارحة نصبوا كمينا لمسلحين آخرين من "آل ضيف الله" في مديرية بيحان، وذلك على خلفية قضية ثأر قديمة بينهما.



وأوضحت المصادر أن الكمين أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة اثنين من قبيلة "آل ضيف الله".



وفي ذات المديرية، اندلعت اشتباكات مسلحة بين جنود من قوات العمالقة وآخرين من قوات دفاع شبوة المدعومتين من الإمارات، في سوق مدينة العليا، إثر خلافات شخصية، أسفرت عن إصابة أحد أفراد "دفاع شبوة".



ومنذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي على محافظة شبوة في أغسطس الماضي، تشهد محافظة شبوة فوضى أمنية تنامت معها قضايا الثأر والصراعات المسلحة.

