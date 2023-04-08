شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. سيارة تدهس فتاة حتى الوفاة في وسط العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون في منصات التواصل الإجتماعي مقطع مرئي " فيديو" لحادث مروري تسبب بوفاة فتاة جنوب العاصمة صنعاء .

وأطلع المحررعلى المقطع والذي تم تصويره من خلال كاميرا مثبتة على أحد المحلات التجارية والذي يظهر فيه دهس سيارة لأحد الفتيات .

وقالت مصادر محلية إن الفتاة كانت تحاول تعبر الشارع الرئيسي في منطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء لكن السائق حاول تجاوز سيارة أخرى بشكل مخالف من جهة اليمين وبسرعة جنونية والتسبب في صدم الفتاة ودهسها إلى للأرض والاصدام بسيارة أخرى كانت واقفه بجانب الشارع .

هذا وطالب العديد من اليمنيين بضبط سائقي السيارات الذين يتجاوزين السرعة المسموح بها دون الاقتراث بالماراه في الشوارع بعد تزايد الحوادث المرورية .

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