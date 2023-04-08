شكرا لبحثكم عن خبر سالم ثابت : هذا السلام وهما وسرابا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قلل القيادي في المجلس الانتقالي سالم ثابت من أهمية تحركات السلام الأخيرة في اليمن.

ووصف ثابت هذه التحركات بانها وهما وسرابا طالما بقيت جماعة الحوثي.

وأضاف بالقول :" مهما جُزأت الملفات والمراحل لصناعة السلام، سيبقى هذا السلام وهما وسرابا ما بقيت مليشيات الحوثي تعتقد وتعمل على ابتلاع الآخرين في لحظة ما.

‏جزأوا الملفات والمراحل كما شئتم، فالجنوب قد حسم أمره ولن يلدغ الجنوبي من جحر مرتين