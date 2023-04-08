شكرا لبحثكم عن خبر سالم ثابت : هذا السلام وهما وسرابا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قلل القيادي في المجلس الانتقالي سالم ثابت من أهمية تحركات السلام الأخيرة في اليمن.
ووصف ثابت هذه التحركات بانها وهما وسرابا طالما بقيت جماعة الحوثي.
وأضاف بالقول :" مهما جُزأت الملفات والمراحل لصناعة السلام، سيبقى هذا السلام وهما وسرابا ما بقيت مليشيات الحوثي تعتقد وتعمل على ابتلاع الآخرين في لحظة ما.
جزأوا الملفات والمراحل كما شئتم، فالجنوب قد حسم أمره ولن يلدغ الجنوبي من جحر مرتين
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