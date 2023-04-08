شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة اماراتية : عيدروس الزبيدي مصمم على اقامة دولة جنوبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت صحيفة إماراتية إن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي حراكا دبلوماسيا مكثفا في ظل تخوّفها من تهميش قضية الجنوب ضمن المفاوضات الماراثونية التي ترعاها الأمم المتحدة بدعم إقليمي ودولي لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأضافت صحيفة العرب الإماراتية إن رئيس المجلس الانتقالي والعضو في مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي يحرص على التأكيد، خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدها مع دبلوماسيين ومسؤولين أجانب، على وجوب أن تكون قضية الجنوب جزءا من أي مسار مستقبلي للعملية السياسية، لكنه لا يحظى بدعم دولي.

وتابعت أن المجلس الانتقالي المنضوي ضمن مجلس القيادة الرئاسي ، يطالب بدولة في جنوب اليمن، ولا تبدي باقي القوى الممثلة للشرعية موقفا واضحا حيال هذا المطلب، وهي تحاول تأجيل بحثه إلى حين حسم الصراع مع الحوثيين.

ونقلت الصحيفة الإماراتية عن مراقبون تأكيدهم أن الموقف الدولي أيضا لا يبدو متحمسا للنظر في مطلب المجلس الانتقالي حاليا، حيث ينصب الاهتمام على إنهاء النزاع الذي نشب عام 2014، بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية في الشمال ما استدعى تدخلا عربيا بقيادة السعودية لدعم السلطة الشرعية في عام 2015.

وكان الزُبيدي، أكد خلال لقائه بالسفير الأمريكي لدى اليمن، أمس الثلاثاء، استعداد مجلس القيادة الرئاسي للانخراط في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة من خلال فريق التفاوض التابع للمجلس، بشرط وضع إطار خاص لقضية شعب الجنوب في العملية السياسية القادمة باعتبارها مفتاح الحل ومدخل رئيس لإنهاء الصراع في المنطقة.

وسبق وأن عبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، عن اهتمامه بالقضية الجنوبية، لكنه اقترح تأجيل أي مطالب أخرى للمكونات السياسية، إلى ما بعد مرحلة إنهاء الانقلاب الحوثي، خلال تصريحات سابقة لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.