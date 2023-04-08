شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: شاهد ما لن ينساه رشاد العليمي عن لقائه الاخير بالرئيس هادي قبل سنة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسلم مجلس القيادة الرئاسي، بقيادة الرئيس الدكتور رشاد ، صلاحيات رئيس الجمهورية السابق، عبدربه منصور ، في فجر السابع من إبريل، من العام الماضي، بعد إعلان الأخير تفويض المجلس لقيادة المرحلة، وصولًا إلى الحل السياسي الشامل.

وفي لحظة تاريخية، ظهر الرئيس العليمي، وهو يقبل رأس الرئيس السابق، هادي، أثناء توديع الأخير لرئيس وأعضاء المجلس الثمانية، في مشهد لن يمحى من ذاكرة اليمنيين.

وحظي المشهد حينها، بتداول ورواج واسع على الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، ووضعته صحف كبرى صورة للعناوين الرئيسية بشأن انتقال السلطة باليمن.

ومع مرور الذكرى الأولى، لإعلان التفويض، أعاد يمنيون تداول المشهد، مشيرين إلى تقدير الرئيس العليمي، لقيادة الدولة السابقة، وتغليب مصالح البلاد على المصالح الشخصية.

وأمس الجمعة، جدد الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تمسك المجلس والحكومة بأهداف وتطلعات الشعب اليمني، في إنهاء المعاناة الانسانية، و إستعادة مؤسسات الدولة سلما، أو حربا.

وقال العليمي في تغريدات على حسابه بموقع " تويتر "، بمناسبة مرور عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة، إن المجلس الرئاسي "خضع لاختبارات صعبة، وها هو اليوم أكثر تماسكا، وتمسكا بأهداف شعبه وتطلعاته المشروعة في بناء دولته المدنية الجامعة القائمة على أساس العدالة والمساواة، واحترام حقوق الانسان، والحريات العامة، وضمان مشاركة المرأة، و حسن الجوار".

وذكر بالتنازلات والمبادرات التي قدمها المجلس والحكومة على مدى 12 شهرا، ليعطي "مثالا فريدا في الانحياز لمصالح الناس، والتخفيف من معاناتهم بما في ذلك فتح ميناء الحديدة، وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء، وتعهده بدفع المرتبات في عموم البلاد، قبل أن تختار المليشيا الحوثية التصعيد واغلاق باب الأمل الذي نعود الان لاحيائه بدعم من الاشقاء والاصدقاء".

وكان الرئيس السابق، عبدربه منصورهادي، أعلن فجر الخميس 7 إبريل 2022، نقل كامل صلاحياته، الى مجلس القيادة الرئاسي.

وأصدر هادي قرارا جمهوريا قضى بإنشاء مجلس قيادة رئاسة انتقالي يفوض بصلاحياته كاملة.

وقضى القرار بمنح المجلس كامل صلاحيات نائب الرئيس اليمني، ويتكون من:

رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي

ونيابة كل من :

سلطان العرادة

طارق صالح

فرح البحسني

عثمان مجلي

عبد الله العليمي ياوزير

عيدروس الزبيدي

ابو زرعة المحرمي

وذكر الإعلان أن ولاية مجلس القيادة الرئاسي، تنتهي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.