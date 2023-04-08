شكرا لبحثكم عن خبر البحسني : حل القضية الجنوبية بيد الجنوبيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، ما جرى في أول اجتماع للأعضاء الجنوبيين في مجلس القيادة، بشأن حل "القضية الجنوبية".

وقال البحسني في تصريحات لـ "الشرق للأخبار"، إن أجواء الاجتماع «تميَّزت بالرؤية الموحدة لأهمية حل القضية الجنوبية، حيث جرى وضع خطط عامة وتصورات لحل القضية الجنوبية»، مشيراً إلى أنه ستتبع، هذا الاجتماع، اجتماعات أخرى قريباً.

وشدد على وحدة صف المجلس، وأنَّ جميع المواقف، التي اتخذها الأعضاء، كانت بالإجماع، لافتاً إلى «وجود بعض الاختلافات في الرأي، لكن الحصيلة النهائية هي الوفاق»، على حد تعبيره.

وكان الرئيس العليمي، أحال ملف القضية الجنوبية، إلى أعضاء المجلس من أبناء المحافظات الجنوبية، وهم، عبدالله العليمي باوزير، فرج البحسني، أبوزرعة المحرمي، عيدروس الزبيدي.

وقضى التكليف بإعداد رؤية "متفق عليها" لحل القضية الجنوبية، على أن يتم عرضها على رئاسة المجلس والأشقاء في المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك، في ظل إحراز تقدم كبير في المفاوضات بين أطراف الصراع في اليمن.