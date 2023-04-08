شكرا لبحثكم عن خبر قد تغيّر قناعاتك.. هذا ما يحدث لجسمك عندما تتناول ”الفول” يوميًا! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية أن تناول الفول يوميا وبكميات كبيرة، يسبب عدم تنوع المصادر الغذائية، وبالتالي عدم استفادة الجسم من الحصول على بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في باقي الأطعمة كالبيض والجبن.

وأضاف": ويؤثر أيضا على القولون ويسبب الاضطرابات والانتفاخ والغازات، لذا يجب على مرضى القولون العصبي التقليل من استهلاكه.

وتابع: أيضا يؤدي ذلك إلى الإصابة بالنقرس، وذلك بفضل احتوائه على مستويات عالية من مركب البيورين، وبالتالي يتسبب تناوله بشكل يومي، إلى ارتفاع حمض اليوريك في الدم.وفقا لموقع مصراوي .

ولفت إلى أن تناوله يوميا يسبب احتمالية الإصابة بحصوات الكلى، خاصة حصوات حمض اليوريك آسيد.

كما أوضح استشاري التغذية أن قشور الفول من الصعب هضمها، وبالتالي يؤدي ذلك إلى بذل الجهاز الهضمي مجهودا كبيرا أثناء عملية الهضم، ما يسبب الانتفاخ وعسر الهضم.