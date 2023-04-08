شكرا لبحثكم عن خبر وصفة ”صينية” بسيطة لإزالة السموم من الجسم عن طريق القدمين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت مواقع طبية إلكترونية، وصفة صينية للمساعدة على إخراج السموم من الجسم عن طريق القدم كديتوكس القدم أو الضمادات، وتستخدم قبل النوم حتى لا تتعرض القدمين للرطوبة ،و تكرر هذه الوصفة مرتين فى الشهر.

ونقلت عن مختصون قولهم إن هذه الوصفة تساعد في تطهير الجسم وتنقيته من الترسبات، مشيرين إلى أن ديتوكس القدم له العديد من الفوائد للجسم، ومن أهمها يأتي ما يلي: يعمل على إزالة السموم , يعزّز الجهاز المناعي, يحسن ضغط الدم ,يحسّن المزاج , ويخفّف من الإلتهابات.

فيما يلي، الوصفة الصينية للتخلص من سموم الجسم بواسطة القدمين:

نحضر كمية من الماء الساخن ونضع فيها نصف كوب من خل التفاح وملعقة من كربونات الصوديوم " صودا الخبز" ، وتنقع فيهم رجليك حتى يتغير لون الماء عن لونه الطبيعي ، حيث سيتحول إلى أصفر ثم تدريجيا سيكون لونه غامق ومائل للون الأسود ، وهذا دليل على خروج السموم من الجسم كله .