شكرا لبحثكم عن خبر مصدر حكومي يكشف السبب الحقيقي لتاجيل تبادل الاسرى والمختطفين مع الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وفد الحكومة الشرعية في مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين، إن الصليب الأحمر طلب بعض الوقت لإتمام عملية التبادل مع الحوثيين.

وأوضح عضو الوفد الحكومي، ماجد فضائل أنه لم تستكمل كل المقابلات والصليب الاحمر بحاجة لاستكمال الاجراءات لكي يبدأ بالتنفيذ، نظرًا " للاعداد الكبيرة المتفق على مبادلتهم ، برغم من الترتيبات والجهود الكبيرة المبذولة من الجميع".

وأضاف، في تدوينة على حسابه في تويتر، رصدها "المشهد اليمني" اليوم، أنه "ما زال هناك بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها وبالتالي طلب الصليب بعض الوقت الاضافي 3 ايام اخرى وطلب من الجميع ضبط النفس حتى يستكمل اجراءاته ويتم التنفيذ".

يأتي هذا بعد إعلان للوفد الحوثي بتأجيل تنفيذ اتفاق التبادل، محملًا المسؤولية الشرعية المسؤولية كونها "غير جاهزة"، حسب تعبيره.

وكان من المتوقع أن يجري تبادل 887 من الأسرى والمعتقلين في 12 ابريل/نيسان الجاري.