صنعاء.. مليشيا الحوثي تختطف عددًا من الطلاب في مركز تحفيظ قرآن بمنطقة "جدر"

المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت مليشيا الحوثي اختطاف العشرات من الطلاب والمصلين الذين اختطفتهم صباح الجمعة من مركز معاذ بن جبل لتحفيظ القرآن في منطقة جدر بصنعاء، وترفض الافراج عنهم، كما ترفض اعادة مقتنيات منزل الشيخ السلفي عبدالسلام النهاري.



وذكر مصدر محلي، إن وساطة محلية طالبت الحوثيين بالإفراج عن أربعين من الطلاب والمواطنين، واعادة أدوات تابعة لمنزل النهاري لكن المليشيا رفضت.



وفي وقت سابق، داهمت مليشيا الحوثي منزل النهاري في منطقة جدر واعتدوا على زوجته وأطفاله، ونهبوا بعض ممتلكاته أثناء غيابه في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.



كما اقتحمت المليشيا مركز معاذ بن جبل لتحفيظ القرآن الكريم ومخبزًا خيريًا، بالقرب من منزل النهاري، كما قاموا باختطاف نحو 40 من المصلين في المسجد ورواد المركز، أثناء قرآءتهم للقرآن الكريم، بعد صلاة الفجر الجمعة.



ومنذ انقلابها على الدولة اقتحمت مليشيا الحوثي العشرات من المساجد ودور القران ، كما فرضت عناصرها على مساجد العاصمة صنعاء.

