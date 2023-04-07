لحج.. قوات الانتقالي تمنع الزيارة عن المعتقلين في سجن اللواء الخامس منذ أكثر من 20 يوما

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، منع الزيارة عن أكثر من 150 معتقلا لديها في سجن غير رسمي في مقر اللواء الخامس بمحافظة لحج جنوب اليمن.



وقالت مصادر حقوقية لـ"يمن شباب نت"، اليوم الجمعة، إن "قوات الانتقالي المدعومة من دولة الإمارات تواصل منع الزيارة عن المعتقلين منذ أكثر من عشرين يوما دون إبداء أي أسباب".



وأضافت، أن أهالي المعتقلين حصلوا على معلومات من جنود يعملون في السجن تفيد بتعرض المعتقلين خلال الأسبوع الفائت لتعذيب واعتداء وصل بعشرات المعتقلين لحد الإغماء.



وأشارت المصادر، إلى أن إجراءات منع الزيارة والتعذيب تمت بتوجيهات مباشرة من مدير السجن "ابو وسام اليافعي" وهو النائب الأول لمدير أمن محافظة لحج قائد اللواء الخامس العميد صالح السيد الذي توفي فجر أمس الخميس.



وذكرت أن قيادة اللواء الخامس التابع لقوات الانتقالي رفضت التعاون مع النيابة الجزائية المتخصصة بما يضمن إخضاع السجن لإشرافها؛ فيما ظلت شكاوى المواطنين الموجهة للنيابة الجزائية معلقة.



ويعد سجن معسكر اللواء الخامس في منطقة الرباط أحد أسوأ سجون قوات المجلس الانتقالي السرية سمعة لما يتعرض له المعتقلون بداخله من معاملة سيئة وصلت لحد التصفيات الجسدية، وفق المصادر.



يشار إلى أن معتقلي سجن معسكر اللواء الخامس موزعون ما بين مدنيين من أبناء محافظات عدن ولحج وتعز وعسكريين من منتسبي القوات الحكومية معظمهم من لواء النقل حماية رئاسية وقد مضى على اختطاف الكثير منهم الثلاث سنوات.

