شكرا لبحثكم عن خبر تشييع جثمان القائد اللواء "صالح السيد" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت العاصمة عدن اليوم الجمعة، تشييع جثمان القائد اللواء صالح السيد بجنازة رسمية وسط حضور شعبي ورسمي غفير. بدأت مراسم تشييع جثمان الراحل بالصلاة عليه، قبل أن تتجه حشود المشيعين إلى مقبرة الفيوش لمواراته الثرى. وتقدمت حشود المشيعين وزراء في الحكومة وعدد من القيادات الجنوبية السياسية والعسكرية والمدنية، على رأسهم قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي.

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