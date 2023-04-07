شكرا لبحثكم عن خبر باحث سعودي: بركان يوم القيامة سينفجر من عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال رئيس الجمعية السعودية لعلوم الارض، د. عبدالله العمري، إن بركان "قعر عدن" والمسمى أيضاً "يوم القيامة" في مدينة عدن (جنوب اليمن) من أخطر وأشد البراكين على وجه الأرض.

وأوضح العمري في لقاء ضمن برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية" أن بعثة بريطانية قديمة زارت عدن وقالت إن المدينة تقع على فوهة بركان خامد.

وأضاف العمري: "أجرت البعثة قياسا لكمية الانصهار في المدينة ووجدت انه يعادل ملايين اضعاف اقوى بركان حصل في التاريخ".

وأشار العمري إلى أن أقوى بركان حصل في التاريخ ضرب جزيرة كاراكاتوا في اندونيسيا عام 1983 وسمع صوته من مسافة خمسة آلاف كيلو وتسبب في هبوط المدينة 15 متراً تحت سطح البحر ومات كل سكانها البالغ عددهم 60 ألف نسمة".

وأكد العمري أن طاقة بركان "قعر عدن هائلة جداً ولا احد يستطيع أن يحددها"، وهو مصداق لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: [من العلامات الكبرى ليوم القيامة نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر].

وقال د. عبدالله العمري إن أي بركان على وجه الأرض يعتبر لا شيء مقابل بركان قعر عدن، موضحاً أن خطورته وقوته تكمن في أنه "مرتبط بمركز الارض الى عمق 6371 كيلومتراً وعبارة عن حديد ونيكل وفي درجة حرارة 6 آلاف درجة مئوية، وهناك تكمن قوته".