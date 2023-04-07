إب..مليشيا الحوثي تعاود محاصرة منزل مواطن للمرة الثانية خلال نحو شهر

المنامة - ياسر ابراهيم - عاودت مليشيا الحوثي الإرهابية، محاصرة منزل مواطن في مدينة إب (وسط اليمن)، للمرة الثانية خلال نحو شهر.



وقالت مصادر محلية، إن أطقم حوثية حاصرت منزل المحامي المرحوم عبدالرقيب الشعيبي الواقع في منطقة مثلث المواصلات، جنوبي مدينة إب، بعد نحو شهر من اقتحامه والعبث بمحتوياته.



وأشارت المصادر أن الحملة الحوثية الجديدة التي تتزامن مع انتشار أمني مكثف في أحياء المدينة، تأتي في إطار مساعي المليشيا البحث عن أحد أبناء المحامي لاختطافه على خلفية اتهامه بقتل عنصر حوثي قتل شقيقه الأصغر أواخر العام 2016م.



وفي الثاني من مارس الماضي، حاصر عشرات المسلحين الحوثيين منزل الشعيبي، قبل أن يقتحموه وينهبوا أثاثه ويعبثوا بمحتوياته.



يذكر أن الطفل "مالك عبدالرقيب الشعيبي" قتل في نوفمبر 2016م، بالقرب من منزله برصاص مسلحين حوثيين، وعقب الحادثة اتهمت المليشيا شقيق الضحية بقتل الجاني انتقاما لمقتل شقيقه، ومنذ ذلك الحين بدأت حملة انتهاكات واسعة بحق أفراد الأسرة لاتزال مستمرة حتى اللحظة.

