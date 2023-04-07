"مقاومة تعز" تؤكد مُضيها في مسيرة النضال والكفاح حتى تحرير اليمن وإنهاء انقلاب الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - جدد مجلس المقاومة الشعبية بمحافظة تعز، مساء الخميس، التأكيد على المُضي في مسيرة النضال والكفاح حتى تحرير اليمن من مليشيا الحوثي واستعادة الدولة.



جاء ذلك خلال أمسية رمضانية، لقيادة فروع مجالس المقاومة في مديريات المحافظة، تحت شعار "المقاومة إرادة شعبية مستمرة حتى النصر واستعادة الدولة".



وقال رئيس مجلس المقاومة الشعبية بتعز الشيخ "مارش عبد الجليل" في كلمة له خلال اللقاء: "نؤمن بالنضال والكفاح كوسيلة حياة للأحرار الذين أخذوا على عاتقهم تحرير اليمن من الجماعة الكهنوتية وخرافاتها العنصرية التي تفرز اليمنيين سادة وعبيد".



وأكد أن "أي اجراءات وخطوات لا تؤدي لتحرير اليمن من سيطرة مليشيا الحوثي واستعادة الدولة، لن يكتب لها النجاح وهي إجراءات مرفوضة".



وأشاد "عبد الجليل"، ببطولات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ودورهم التاريخي في التصدي للهجمة العنصرية السلالية، لافتا إلى أنهما شرف أبناء تعز وعنوان كرامتها.



ودعا رئيس مجلس مقاومة تعز، القوى السياسية والوطنية والجهات الرسمية والمكونات المجتمعية، إلى ترك الخلافات والصغائر وتعزيز التلاحم، والتذكر دائما أنهم يخوضون معركة وطنية في مرحلة صعبة ستحدد مصير اليمن ومستقبله.



وأقر المجتمعون العمل على تفعيل دور مجالس المقاومة في المديريات وتعزيز الالتحام بالجماهير، والاستمرار في مشاريع دعم الجرحى وأسر الشهداء.



كما أكدوا على ضرورة إحياء روح التضحية والثبات والتحرير، والتصدي للشائعات والأكاذيب الحوثية ومؤامراتها التي تحيكها ضد تعز والوطن.