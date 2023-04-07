شكرا لبحثكم عن خبر ابرز ما دار في اجتماعات الرياض وفق الصحفي أنيس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف الزميل الصحفي عبدالرحمن انيس ابرز ما دار ‏في اجتماعات الرياض بين مجلس القيادة الرئاسي والجانب السعودي.

وقال انيس في سلسلة تغريدات على تويتر: (( تم اطلاع مجلس القيادة الرئاسي على اخر التوافقات مع الحوثيين في مسقط، وتم عرض خارطة سلام تتضمن تجديد الهدنة وتوسيع عناصرها لتشمل دفع المرتبات، ثم الانتقال الى حوار يمني يمني برعاية الامم المتحدة يتم فيه طرح كافة القضايا المتعلقة بادارة المرحلة الانتقالية)).

واضاف: (( خارطة السلام اصبحت جاهزة كمسودة، وأصر الاشقاء على ربطها بتجديد الهدنة التي ستمثل المرحلة الاولى منها )) .. مشيرا الى ان الحوثيين ارادوا البدء بفتح الميناء وتوسيع وجهات المطار والمرتبات ثم العودة الى مناقشة الخطوات المقبلة ، لكن الان هي خارطة واحدة تبدا بالهدنة ووقف اطلاق النار، والتوقيع ككل مترابط.

وذكر عبدالرحمن انيس ابرز تفاصيل خارطة السلام التي يجري مناقشتها مع مجلس القيادة الرئاسي في الرياض وهي:

- تجديد الهدنة لمدة ستة اشهر.

- صرف المرتبات وتوحيد العملة وفتح المطارات اذا نجحت الهدنة لمدة ستة اشهر.

- حوار يمني يمني برعاية أممية لمدة ستة اشهر يتضمن شكل الدولة والجيش.

-مرحلة انتقالية مدتها عامين.