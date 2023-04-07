شكرا لبحثكم عن خبر الوزير نايف البكري يعزي في وفاة اللواء صالح السيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

- إعلام الوزارة :

عزى وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري في وفاة اللواء صالح أحمد السيد مدير أمن محافظة لحج اليوم الخميس بعد مسيرة عطاء طويلة كان فيها واحد من ابرز الكوادر العسكرية التي كتبت اسمائها بحروف من ذهب في تاريخ الوطن.

وقال الوزير نايف البكري "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر رحيل القائد اللواء الأخ القائد صالح أحمد السيد مدير أمن محافظة لحج أحد قادة مقاومة الحوثي في عدن لحج.

رحيل أخي اللواء صالح السيد خسارة كبيرة للوطن، عرفته في الاجتياح الحوثي لعدن ووجدته مقاوما شجاعا، وقائدا لا يشق له غبار، يتحلى بالإقدام والتضحية والإخلاص.

لقد فقدت لحج والسلك العسكري والأمني شخصية فريدة ساهمت بتغيير الواقع المزري ووضع لبنات الأمن والأستقرار الأولى.

وبهذا المصاب نعزي السلك الأمني والعسكري وأعزي أقارب الفقيد وأهله وذويه ومحبيه.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.