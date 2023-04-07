شكرا لبحثكم عن خبر انطلاق حملة تبرعات لإنجاز المرحلة الأخيرة من مشروع طريق (بئر العروس - جبل المسلمي - الجريبة - شعب العرمي) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يافع-فواز الحنشي:

استأنف رجال الخير من أبناء مكتب يهر يافع، حملة تبرعات لإنجاز المرحلة الأخيرة من مشروع طريق (بئر العروس - جبل المسلمي - الجريبة - شعب العرمي).

ووجّه الشيخ "وديع الناخوذة الذوادي" مشرف لجنة المشروع، وزملاؤه في اللجنة، عمر الخضر بن عسكر العبدلي، و شوقي زين بن حسن المسلمي، الدعوة لرجال الخير من أبناء يافع في الداخل والخارج للمساهمة الفاعلة في دعم حملة التبرعات في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، الذي تتضاعف فيه أجور الصدقات.

وأشار الذوادي، أن المبلغ المطلوب لإنجاز المرحلة الأخيرة من مشروع الطريق حوالي نصف مليون ريال سعودي، وقد تم جمع ما يزيد عن مائتي ألف ريال سعودي، داعياً إلى التفاعل من جميع أهل الخير كلاً قدر استطاعته.

وتجدر الإشارة إلى أن العمل في مشروع طريق بئر العروس - جبل المسلمي - الجريبة - شعب العرمي، بدأ مطلع العام 2016، وتم شق نسبة كبيرة منه بلغت حوالي 9 كم، وتبقى عمل شق المرحلة الأخيرة التي يبلغ طولها 600 متر، ويجري فيها حشد التبرعات حالياً لإنجازها.

ويوفر المشروع في حال إنجازه الحياة لعشرات الآلاف من المواطنين في مناطق، جبل المسلمي، والجريبة، واليزيدي، وشعب العرمي، وسيربط بين مديرتي يهر ورصد.