شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القضاء الأعلى يعزّي بوفاة مدير أمن محافظة لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

بعث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، برقية عزاء ومواساة بوفاة مدير أمن محافظة لحج العميد صالح أحمد السيد.

وعبّر رئيس مجلس القضاء، عن خالص العزاء والمواساة إلى أبناء الفقيد وإخوانه وكافة آل السيد في مديرية الحد يافع، وقيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج بهذا المصاب الجلل.

وأشار القاضي محسن طالب، إن رحيل القائد "صالح السيد" يمثّل خسارة عظيمة للوطن عامة ولمنتسبي القوات المسلحة والأمن خاصة، فقد كان من القادة الشجعان الذين تقدموا صفوف المقاومة في معركة تحرير عدن والمحافظات المجاورة من الغزو الحوثي سنة 2015م، كما أسهم بشكل كبير في حفظ الأمن والاستقرار منذُ توليه منصب إدارة أمن محافظة لحج سنة 2016م، حتى وافاه الأجل فجر اليوم 15 رمضان.

وابتهل رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى الله القدير بأن يتقبله قبولاً حسناً في هذا الشهر الكريم، وأن يدخله جنات النعيم، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.