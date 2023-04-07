قيمتها 8 مليارات ريال.. خفر السواحل بالمهرة تضبط سفينة إيرانية تحمل 3 أطنان من المخدرات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، أنها ضبطت مساء الخميس، سفينة ترفع العلم الإيراني، محملة بكمية من المخدرات بسواحل مدينة الغيضة الشرقية شرقي اليمن.



وقال العقيد الركن أحمد علي رعفيت نائب مدير عام الأمن والشرطة في بيان، إن قوات خفر السواحل القت مساء اليوم القبض على سفينة ترفع العلم الإيراني على متنها 3 اطنان من الحشيش المخدر و173 كجم من مادة الهروين.



وأضاف أنه تم ضبط 7 بحارة إيرانيين على متن السفينة، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق مع البحارة الإيرانيين واستكمال كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى القضاء.

وأشار العميد رعفيت، إلى أن الكميات من المخدرات المضبوطة على متن السفينة تقدر قيمتها سبعة مليارات وتسعمائة ألف ريال، معبرا عن شكره لقوات خفر السواحل على يقظتهم العالية.



وأكد أن الأجهزة الأمنية مستمرة في مكافحة المخدرات وظاهرة التهريب بمختلف أنواعها ولن تسمح أن تكون سواحل المهرة مكانا للتهريب أو منفذا لعبور المواد المخدرة لدول أخرى.



كما أكد نائب مدير شرطة المهرة، جاهزية الوحدات الأمنية للقيام بأي مهمة وعلي استعداد لمواجهة التحديات والمخاطر سبيلا للقضاء على كل الظواهر السلبية المخلة بالأمن.

