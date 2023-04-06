شكرا لبحثكم عن خبر محكمة استئناف عدن تنظم الإفطار الجماعي الأول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / صفاء يوسف الدبعي

أقامت محكمة استئناف العاصمة المؤقتة عدن اليوم الخميس الموافق أبريل 2023 الإفطار الجماعي الأول لجميع موظفيها، وموظفي المحاكم الابتدائية، ويهدف هذا الإفطار إلى تحقيق الألفة والروح والتقارب بين الموظفين، لما للملتقيات الرمضانية من أهمية في تعزيز العلاقات الاجتماعية بعيداً عن روتين العمل اليومي، وتعميق الصلات التي تربطهم لخدمة مصلحة العمل، حيث أصبح الإفطار الجماعي في شهر رمضان المبارك عادة دينية قيمة تشعر الفرد بالانتماء، وتحسن علاقته مع الآخرين، وتدفعه نحو استشعار قيمة الشهر الفضيل في نفوس المسلمين.

وعبر عدد من الموظفين عن سعادتهم لنجاح الإفطار الجماعي الأول، حيث حضر عدد كبير من موظفين المحاكم في محافظة عدن وكذلك المحافظات الأخرى أبين ولحج ، مؤكدين ان شهر رمضان المبارك يشعر الموظف بروح الفريق الواحد، و يشعر الجميع بالتكاتف، بما ينعكس إيجابا على الأداء العام.

ووجهه الموظفين شكرهم لرئيس محكمة استئناف محافظة عدن القاضي محمد محمود الجنيدي لدعمه وحرصة على إقامة هذا الإفطار الجماعي الأول لجميع موظفي المحاكم.