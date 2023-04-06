الحكومة اليمنية تعلن عن حزمة تسهيلات للمستوردين عبر الموانئ بالمناطق المحررة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، عن تقديم حزمة من التسهيلات والامتيازات الجديدة المحفزة للقطاع التجاري، عبر الموانئ البرية والبحرية بالمناطق المحررة.



جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة النقل في العاصمة المؤقتة عدن نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



وقال البيان، إن "حزمة التسهيلات للمستوردين تضمن السماح بدخول كافة أنواع السلع عبر الموانئ والمنافذ باستثناء المحظورة قانونا".

كما تضمن"التواصل والتنسيق مع الخطوط الملاحية المحلية والعالمية وملاك السفن وإبلاغها بالتسهيلات الجديدة واستعداد موانئ المناطق المحررة لقبول استقبال كافة الرحلات المباشرة من مختلف الدول"، وفق البيان.



وأكدت وزارة النقل، اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز أداء نشاط الحركة الملاحية ووضع المعالجات بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية بالمناطق المحررة.



كما أكدت اتخاذ إجراءات لرفع وتيرة أعمال الشحن والتفريغ وتكثيف النوبات وإعداد وتجهيز وسائل العمل والمعدات، وفق البيان.

