صحيفة أمريكية: أزمة اليمن لازالت مستعصية على الحل رغم ذوبان الجليد بين إيران والسعودية

قالت صحيفة Washington times الأمريكية إن أزمة اليمن لازالت مستعصية على الحل رغم ذوبان الجليد في العلاقات بين إيران والسعودية، مشيرة بأن هذا الاختراق الدبلوماسي برغم أنه يثير الآمال، لكنه لا يعني بأن إيقاف الحرب في اليمن سيكون سهلا.



وأضافت الصحيفة في تقرير لها ترجمه "يمن شباب نت" أن التقارب الأخير بين المملكة العربية السعودية وإيران جلب معه الأمل المتجدد في أن اتفاق سلام شامل ودائم قد يلوح في الأفق في اليمن، مسرح حرب أهلية استمرت قرابة عقد من الزمان وغذت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على هذا الكوكب.



قبل كل شيء، تميزت الحرب الأهلية في اليمن بوجود تحالف تقوده السعودية يدعم الحكومة المعترف بها دوليًا ويسعى لهزيمة جماعة الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في ما كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين القوتين الثقيلتين في المنطقة.



وتقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف لقوا حتفهم على الجانبين ولا يزال ملايين اليمنيين يواجهون نقصًا في الغذاء ونقصًا في الخدمات الأساسية والصرف الصحي.



لكن المسؤولين الأمريكيين ومحللي السياسة الخارجية يحذرون من أن التفاؤل قد يكون سابقًا لأوانه. إذ يقولون إن الاتفاق التاريخي بين الرياض وطهران لإعادة العلاقات الدبلوماسية يمكن أن يتحول في الواقع إلى مؤشر بارز في عملية السلام باليمن، ولكن فقط إذا اتخذت الحكومتان - وخاصة الجانب الإيراني - خطوات ملموسة على المدى القصير.



على وجه التحديد، يريد مسؤولو إدارة بايدن أن يروا إيران توقف شحنات الأسلحة وغيرها من المساعدات للمتمردين الحوثيين الذين يقاتلون منذ 2014 ضد القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية.



لم يقدم الاتفاق الإيراني السعودي - الذي توسطت فيه الحكومة الشيوعية الصينية ويعد إشارة إلى القوة الجيوسياسية المتصاعدة لبكين - أي التزامات ملموسة بشأن إنهاء الحرب في اليمن.



في الواقع، يقول بعض محللي السياسة الخارجية إنه يبدو بأن أحد الإنجازات الرئيسية للصين كان إقناع الرياض بالموافقة على الصفقة دون وعود من إيران بأنها ستوقف دعمها للحوثيين على الفور.



لكن المسؤولين يقولون إن على إيران أن تتخذ هذه الخطوة. حيث يحتجون بأن إيران لديها فرصة لإظهار جديتها في إعادة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع الرياض، ولعب دور إيجابي في إنهاء الصراع الإقليمي، بدلاً من المساعدة في إدامة الصراع.



تتوقف العملية السياسية التي تأمل واشنطن من طهران دعمها على استمرار المفاوضات المباشرة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المتمردة. حيث هدأ الصراع إلى حد كبير منذ أن توصل الجانبان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل 2022، والذي جاء في لحظة حاسمة من القتال.



وبحلول نهاية عام 2021 ، قدرت الأمم المتحدة أن حوالي 377000 شخص لقوا حتفهم نتيجة للحرب، بعضهم بسبب العمل العسكري المباشر والكثير من الجوع والمرض.



وانقضى اتفاق السلام في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، لكن كلا الطرفين التزما بشروطه في الأشهر التي تلت ذلك. لا تزال هناك بعض المعارك المعزولة على الأرض.



لكن المراقبين الأمريكيين والدوليين يقولون إنه لم تكن هناك هجمات كبيرة، ولا هجمات عبر الحدود من قبل جماعة الحوثيين على السعودية أو الإمارات أو لاعبين إقليميين آخرين، ولا ضربات جوية في اليمن من الجانب السعودي.



أثار وقف إطلاق النار مكاسب فورية وسمح باستئناف الرحلات الجوية الإقليمية المنتظمة من مطار صنعاء، ونقل المواد الغذائية والأدوية وغيرها من البضائع عبر الموانئ اليمنية التي سبق أن انقطعت بسبب القتال العنيف.



كما قدم بصيص أمل مشرق منذ سنوات بأن نهاية دائمة للقتال قد تكون في الأفق.



طاولة المفاوضات



خلال العام الماضي، واصل الجانبان التفاوض بهدف تأمين سلام دائم. ويبدو أن اتفاق التطبيع بين إيران والسعودية يوفر الوقود لهذه المحادثات.



فبعد أيام قليلة من إعلان الاتفاقية، وافقت كل من الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين على تبادل كبير للأسرى. ومن المقرر إطلاق سراح ما لا يقل عن 887 معتقلا في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقا للأمم المتحدة.



في أعقاب الاتفاق السعودي الإيراني، أشار إطلاق سراح السجناء إلى أن الزخم كان في تزايد نحو اتفاق سلام نهائي ودائم.



لكن المحللين يحذرون من ربط عملية السلام في اليمن مباشرة بجهود التطبيع السعودية الإيرانية. حيث يقولون إنه من السهل للغاية تأطير الحرب الأهلية في البلاد على أنها معركة بالوكالة بين إيران والمملكة العربية السعودية، ويؤكدون أنه لا يمكن للرياض ولا لطهران ببساطة إلغاء القتال في أي لحظة إذا فضلوا ذلك.



جيرالد فييرستاين، زميل بارز في الدبلوماسية بمعهد الشرق الأوسط وسفير الولايات المتحدة السابق في اليمن من 2010 إلى 2013 قال "القضايا الرئيسية داخلية بالنسبة لليمن ويجب أن يكون حل النزاع داخليًا في اليمن".



وقال فييرستاين في مقابلة: "الكثير من أهمية الاتفاق [السعودي الإيراني] لا يزال غير مثبت. أعتقد أنه ليس من الواضح على الإطلاق أن ذلك يعني الكثير، وأظن أن حل النزاع لا يزال يتعين أن يأتي من خلال مفاوضات داخلية يمنية يُفترض أنها مدعومة برعاية الأمم المتحدة".



وشدد فيرستاين على ضرورة أن يقتنع الحوثيون بأنهم لا يستطيعون كسب الصراع عسكريًا، وبالتالي فإن أفضل خيار لهم هو الدخول في مفاوضات مباشرة. لكن يمكن للحوثيين من الناحية النظرية مواصلة القتال دون دعم إيراني مباشر، مما يعني أن أي صفقات تعقدها طهران سيكون لها تأثير محدود على صنع القرار الحوثي.



وتابع: "الحوثيون قادرون تمامًا على الاستمرار في هذا الصراع بدون إيران. أعتقد أن توفير الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، على الأقل مكونات هذه الأشياء للحوثيين، كان مهمًا بالنسبة لهم على مدى السنوات القليلة الماضية. لكن هل يمكنهم الاستمرار في القتال بدون الإيرانيين؟ نعم ، يمكنهم بكل تأكيد ".



ومع ذلك، فإن استمرار الصراع على المدى الطويل سيكون بالتأكيد أكثر صعوبة بالنسبة للحوثيين دون دعم إيراني. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أصرت المملكة العربية السعودية في البداية على إنهاء المساعدة للمتمردين الحوثيين. لكن يبدو أن مشاركة بكين ساعدت في تغيير تلك الحسابات.



وقالت ياسمين فاروق، باحثة الشرق الأوسط في كارنيغي: "تضمن موقف الرياض الأولي شروطًا مسبقة لأي محادثات مع إيران بشأن 'ترك طهران اليمن لليمنيين'، حيث اعتبرت المملكة دعم إيران للحوثيين عقبة رئيسية أمام أي خفض للتصعيد".



لكن على مدى العامين الماضيين، تطور الموقف السعودي، وساعدت الصين في التوسط في حل وسط وافقت الرياض بموجبه على طلب طهران إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية قبل أن توقف إيران دعمها للحوثيين.



وعلى الرغم من الأسئلة العالقة، يعتقد المسؤولون والمحللون إلى حد كبير أنه لم تكن هناك لحظة واعدة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الصراع كما هو الحال اليوم.

