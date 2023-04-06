  مقتل وإصابة أربعة أطفال بانفجار لغم حوثي جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل طفل في الرابعة من عمره، وأصيب ثلاثة آخرون، مساء أمس الأربعاء، بانفجار لغم حوثي بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقال راصدون محليون، إن طفلاً في الرابعة من عمره من أسرة "الجلال"، قتل وأصيب ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين التاسعة والخامسة عشر، بانفجار لغم حوثي في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة.



ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا من أكثر المناطق تلوثا بالألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية جنوب المحافظة، وقد تسببت حوادث انفجار ألغام بمقتل وإصابة العشرات خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.



وتشير آخر الإحصائيات الحقوقية إلى أن الألغام الحوثية تسببت بمقتل 134 مدنيا وإصابة 247 مدنيا آخرين، في محافظة الحديدة خلال العام الماضي 2022م.

