شكرا لبحثكم عن خبر المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المُسلحة الجنوبية ينعيان القائد البطل اللواء صالح السيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الخميس، 6 ابريل 2023

نعت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات المُسلحة الجنوبية، اليوم الخميس، إلى شعبنا الجنوبي في الداخل والخارج، القائد البطل والمناضل الجسور اللواء الركن صالح أحمد السيد أركان القوات البرية الجنوبية، قائد ألوية الدعم والإسناد، مدير أمن لحج، الذي فاضت روحه إلى بارئها فجر اليوم الخميس، إثر ذبحة صدرية مفاجئة ألمت به، بعد حياة حافلة بالنضال والتضحية.

في ما يلي نص بيان النعي

بسم الله الرحمن الرحمن

{الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهم مصِيبَةٌ قَالوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ} صدق الله العظيم.

بحزن وألم بالغين ينعي المجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات المسلحة الجنوبية، إلى شعبنا الجنوبي في الداخل والخارج، القائد البطل، والمناضل الجسور اللواء الركن صالح أحمد السيد أركان القوات البرية الجنوبية، مدير أمن لحج، الذي فاضت روحه إلى بارئها فجر اليوم الخميس، إثر ذبحة صدرية مفاجئة ألمت به، بعد حياة حافلة بالنضال والتضحية.

إن المُصاب جلل، والخسارة فادحة، والألم عميق لرحيل هذا القائد البطل المغوار الذي أفنى عمره في الانتصار لوطنه الجنوب، ودفاعا عن أراضيه، وحفظ أمنه واستقراره، متقدما الصفوف الأولى في ميادين العزة، والكرامة، ضد قوى الإرهاب والتطرف وأعداء الوطن والإنسانية.

لقد قدم القائد البطل صالح السيد طوال مشوار حياته الحافل بالتضحية، أنموذجا فريدا للقائد العسكري الثابت والصلب، عزما وشجاعة، وكان مثالا يحتذى به في الإخلاص والانتماء لتراب الوطن الغالي.

إن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات المسلحة الجنوبية، وهي تنعي القائد البطل صالح السيد، تؤكد عِظم الخسارة التي لحقت بالجنوب وقوات المسلحة، بفقدان هذا القائد المغوار الذي كان مدرسة حيّة في البطولة والشهامة والعنفوان ونكران الذات، وعطاء الروح والدم، مجددة العهد بالسير على خطاه، تكريما للمبادئ التي زرعها لدى كلّ من رافق مسيرته الحافلة بالبطولات والإنجازات، حتى تحقيق كامل الأهداف التي قدم لأجلها شعبنا قوافل من الشهداء والجرحى.

كما تتقدم قيادة المجلس الانتقالي الحنوبي والقوات المسلحة الجنوبية، بهذا المصاب إلى شعبنا الجنوبي الباسل، وإلى أبطال قواتنا المسلحة الميامين من رفاق وزملاء الراحل الكبير، وإلى أبنائه وذويه، بالعزاء والمواساة الصادقين، سائلة المولى العلي القدير أن يعصم قلوب الجميع بالصبر، وأن يتقبل الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته.

عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي

رئيس المجلس المجلس الانتقالي الجنوبي

القائد الأعلى للقوات المُسلحة الجنوبية