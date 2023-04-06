شكرا لبحثكم عن خبر مطالبات بفتح تحقيق عاجل حول وفاة اللواء صالح السيد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
بعد أن توفي اللواء صالح السيد بدقائق، طالب ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي بفتح تحقيق عاجل حول وفاة السيد.
وقالوا أن: الرجل عظيم و ليس بسهل ومن حقنا ان نتحرى عن كل نقطة وكل حرف فالموت حق ونحن نؤمن بالقضاء والقدر لكن لنا الحق ان نطالب بفتح ملف تحقيق، أين البحث الجنائي و خبراء الطب واين الطب الشرعي.
ووجهوا دعوة لمحبيه بالقول: لا ننصح أهله و محبيه بالموافقة على دفنه ولابد من سين و جيم، مع من كان و أين كان وماذا عمل حتى ماذا تناول من أكل و شراب حتى نقتنع أن موته موت طبيعي او فعل فاعل.
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