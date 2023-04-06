وفاة القيادي في قوات المجلس الانتقالي "صالح السيد" في ظروف غامضة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي فجر اليوم الخميس، القيادي العسكري البارز في قوات المجلس الانتقالي اللواء "صالح السيد"، في ظروف غامضة خلال تواجده في معسكر اللواء الخامس بمحافظة لحج (جنوبي اليمن).



وحسب إعلاميو المجلس الانتقالي، فقد توفي اللواء السيد بذبحة صدرية مفاجأة ألمت به خلال تواجده للإشراف على ورشة صيانة الآليات في معسكر اللواء الخامس لينقل بعدها إلى أحد المشافي الخاصة بالعاصمة المؤقتة عدن وهو جثة هامدة.



وأثار نبأ وفاة السيد أصداءاً واسعة في صفوف أنصار المجلس الانتقالي، وسط مطالبات بعرض جثته على الطب الشرعي للتحقق من سبب الوفاة.



يشار إلى أن اللواء السيد يعد أحد أبرز القيادات العسكرية في قوات المجلس الانتقالي ويُتهم بأنه من أكثر قيادات المجلس اشتراكا في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يُشرف على سجن اللواء الخامس سيء الصيت وهو أكبر السجون السرية غير الخاضعة لإشراف النيابة العامة في محافظة لحج.



وعيّن اللواء السيد مديرا لأمن محافظة لحج أواخر العام 2016، وبقي في منصبه رغم إقالته من قبل وزير الداخلية السابق أحمد الميسري وذلك بعيد أحداث تمرد المجلس الانتقالي في أغسطس من العام 2019.



وشارك اللواء السيد في جميع أحداث التمرد ضد الحكومة الشرعية في محافظتي عدن وأبين، وقاد طوال فترة عمله مئات حملات المداهمات بحق المدنيين وعسكريين منتمين لألوية الحماية الرئاسية في محافظة لحج فضلا عن العاصمة المؤقتة عدن رغم كونها خارج سلطته الإدارية.



وفي منتصف يونيو من العام 2021 اسندت قيادة المجلس الانتقالي مهمة قيادة ألوية الدعم والاسناد الى اللواء صالح السيد وذلك ضمن خطوات ترتيب صفوف قوات المجلس.

