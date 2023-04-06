لقاء سعودي يمني لبحث مسارات السلام

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يزيد بن سلمان - شبوة - *رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلتقون وزير الدفاع السعودي*

الرياض :

التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

وفي بداية اللقاء هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس، سمو الامير خالد بن سلمان بمناسبة شهر رمضان المبارك، ومن خلاله الى القيادة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، متمنين لهم موفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق كل التقدم والرخاء.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الوضع اليمني، ومسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بدعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والحلفاء الاقليميين، والشركاء الدوليين.

كما جرى استعراض مستجدات الجهود الرامية لاحياء مسار السلام في اليمن من خلال عملية سياسية شاملة برعاية الامم المتحدة، تضمن انهاء المعاناة الانسانية، واستعادة الامن والاستقرار والتنمية في البلاد.

وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس عاليا، مواقف المملكة الى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك مبادراتها وجهودها المستمرة لانهاء الحرب واحلال السلام، وتدخلاتها الانسانية السخية في مختلف المجالات.

من جانبه اكد صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان، التزام المملكة العربية السعودية بدعم اليمن وقيادته السياسية، وتحقيق تطلعات شعبه في السلام والامن والاستقرار.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف