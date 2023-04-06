شكرا لبحثكم عن خبر وفاة اللواء صالح السيد مدير امن لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي فجر يوم الخميس العميد صالح السيد مدير أمن لحج. وتوفي السيد اثر تعرضه لذبحة صدرية مفاجئة المت به. ونقل السيد الى المستشفى الالماني بعدن حيث توفي هناك بحسب مصدر امني تحدث لعدن الغد.

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