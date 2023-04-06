البيضاء.. مسلحو القبائل يحتشدون إلى "حمة صرار" عقب مقتل مواطن برصاص مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - تشهد محافظة البيضاء، توتراً بين أبناء القبائل ومليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على خلفية مقتل أحد المواطنين في المحافظة وسط اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "رجال قبائل البيضاء احتشدوا يوم الأربعاء، بأسلحتهم إلى قرية حمة صرار بمديرية ولد ربيع للمطالبة بتسليم عناصر ميليشيات الحوثي الذين هاجموا القرية وقتلوا أحد أبناءها".



وأوضح أن رجال القبائل بقيادة الشيخ أحمد سيف الذهب -أحد مشايخ قيفة-، احتشدوا من مختلف المناطق إلى "حمة صرار" لمطالبة المليشيا بتسليم القتلة إلى القضاء، ورفع النقطة العسكرية من القرية وخروج جميع العناصر الحوثية منها.



وأضاف المصدر، أن ميليشيات الحوثي رفضت مطالب القبائل ودفعت بتعزيزات عسكرية من مواقع مختلفة إلى داخل القرية، في حين هناك وساطات قبلية تدخلت لتهدئة التوتر بين الطرفين.



والاثنين الماضي، قتل الشاب "علي طالب الصراري"، وأصيب اثنين آخرين في هجوم لميليشيات الحوثي على قرية حمة صرار في مديرية ولد ربيع.

