ركز على الجانب الاقتصادي.. اجتماع للمجلس الرئاسي يتخذ قرارات بشأن عدد من الملفات والقضايا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأربعاء، أنه اتخذ إجراءات وقرارات بشأن عدد من القضايا والملفات، لاسيما في الجانب الاقتصادي.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ", بأن مجلس القيادة الرئاسي، عقد اجتماعا برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه.



وقالت الوكالة إن الاجتماع استمع إلى احاطة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك حول الوضع الاقتصادي، والمعيشي، والإجراءات المطلوبة للمحافظة على الاستقرار المالي، والنقدي، والتمويني، وإمدادات الخدمات الأساسية.



كما ناقش المجلس عددا من القضايا والملفات المطروحة على جدول أعماله واتخذ بشأنها الأوامر والقرارات المناسبة، وفق الوكالة.



وفي اليومين الماضيين، أنتقل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي تباعاً إلى العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والدبلوماسية، والاقتصادية، والعسكرية.



وتأتي التطورات في ظل التحركات الدولية والإقليمية في ما يخص الأزمة اليمنية، خصوصاً بعد الاتفاق السعودي الإيراني، وتتزامن مع استمرار تردي الوضع المعيشي.



كما تأتي الاجتماعات مع اقتراب إكمال عام على تأسيس المجلس (في 7 إبريل/ نيسان 2022)، الذي شهد العديد من الأزمات والتصدّعات الداخلية خلال السنة الأولى من تشكيله.

