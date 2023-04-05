شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين المعتكفين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبرت الجمهورية اليمنية، عن ادانتها واستنكارها بأشد العبارات للاقتحام السافر لقوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف والاعتداء الوحشي واللاانساني ضد المصلين والمعتكفين داخل المسجد وما أسفر عنه من إصابات واعتقالات.

ودعت وزارة الخارجية في بيان لها، المجتمع الدولي إلى مغادرة مربع الصمت، والعمل الفوري على وقف هذا التصعيد المتكرر، بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية..مجددة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لكافة القرارات والتشريعات الدولية.