[ إب..مليشيا الحوثي تفرض اتاوات مالية كبيرة على محلات الصرافة ]

فرضت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اتاوات مالية كبيرة على محلات الصرافة بمحافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر مطلعة، إن ما يسمى بمكتب هيئة الزكاة التابع لمليشيا الحوثي، فرض مبلغ أربعة مليون ريال على كل محل صرافة في محافظة إب، تحت مسمى "زكاة".



وأوضحت المصادر أن المبالغ التي فرضتها المليشيا لا تستند إلى أي معلومات دقيقة حول إيرادات وأرباح تلك المحلات وإنما مبالغ تقديرية.



وأشارت المصادر إلى أن محلات الصرافة في المحافظة تبلغ نحو ثلاثمائة محل صرافة ما يعني أن ما سيتم جبايته من تلك المحلات مجتمعة قد تصل إلى مليار ومائتين مليون ريال.



يتزامن ذلك مع نشر المليشيا مسلحيها في شوارع وأحياء مدينة إب (مركز المحافظة)، والمدن الثانوية لفرض جبايات مالية على الباعة والتجار والمؤسسات الخاصة تحت مسمى "الزكاة".



يُشار إلى أن مليشيا الحوثي كانت قد أنشأت هيئة خاصة باسم "هيئة الزكاة" وتمارس عبرها عمليات جبايات مالية كبيرة فضلا عن إنشاء مشاريع استثمارية من ريعها تروح عائدها لقيادات الجماعة ودعم عملياتها العسكرية.

