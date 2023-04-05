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مأرب.. مليشيا الحوثي تشن قصفاً مدفعياً على قرى آهلة بالسكان شمالي حريب

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المنامة - ياسر ابراهيم - شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، فجر اليوم الأربعاء، قصفاً مدفعياً على قرى آهلة بالسكان في مديرية حريب جنوبي مأرب (شرق اليمن).
 
وقالت مصادر محلية، إن المليشيا شنت قصفا مدفعيا على مناطق "آل عقيل" و"جراذا" شمال مديرية حريب.
 
ويأتي القصف الحوثي على المناطق الآهلة بالسكان، بالتزامن مع هجمات حوثية تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع القوات الحكومية في المديرية.
 
وخلال الأسابيع الأخيرة تسبب القصف الحوثي على قرى مديرية حريب بنزوح (2198) مدنياً غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ، يمثلون (304) أسرة من مناطق (أراك، ايلة، شرق، وضو، وملعا)، وفقا لتقارير رسمية.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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