شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تكشف شخصية رئيس الوزراء المقبل .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد العاصمة السعودية الرياض حراكا سياسيا يمنيا سيفضي الى تشكيل حكومي. وقالت مصادر:هناك توافق على تعيين عبدالله العليمي رئيسا للوزراء خلفا لمعين عبدالملك حيث سيتم تعيين وزراء جدد بالحكومة. واضافت:الانتقالي تقدم باسماء ٨ شخصيات ليكونوا نواب وزراء بحسب مصادر فانه تم قبول ٣ شخصيات فقط بينها مؤمن السقاف نائب لوزير الشباب. واختتمت:اليوم سيعقد المجلس لقاء هام في الرياض وسيتم التوافق على عدة ملفات بينها تقليص عدد النواب.

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