صنعاء.. ميليشيا الحوثي تواصل تنهب أراضي المواطنين بقوة السلاح 

المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عملية السطو ونهب أراضي وممتلكات المواطنين، في العاصمة اليمنية صنعاء، ومناطق سيطرتهم بقوة السلاح.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "ميليشيا الحوثي الإرهابية سطت على مساحات وأراضي تابعة للمواطنين قرية دار الحيد، بمنطقة سنحان جنوبي العاصمة صنعاء".

وأوضحت بأن "الميليشيا الحوثية استقدمت جرافة، وعناصر مسلحة، وشرعت بتجريف أراضي ومساحات واسعة؛ بهدف السيطرة عليها بقوة السلاح".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام عناصر مسلحة تتبع ميليشيا الحوثي بـ"الاعتداء على المواطنين الذين كانوا يحاولون الدافع عن أراضيهم من عملية السطو الحوثية".

ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء إبان انقلابهم على الشرعية في خريف 2014، عمد الحوثيون إلى نهب ومصادرة الأراضي والمساحات الفارغة، والسطو على ممتلكات المواطنين وتحويل المنشآت الحكومية والعسكرية إلى استثمارات خاصة بهم.