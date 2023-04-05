اخبار الخليج / اخبار اليمن

"غروندبرغ" يختتم مباحثات في مسقط حول إحراز تقدم نحو عملية سياسية جامعة باليمن

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - اختتم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الثلاثاء، عقد مباحثات في العاصمة العمانية مسقط، تناولت "سبل إحراز تقدم نحو عملية سياسية جامعة" في البلد العربي الذي يشهد حربا منذ نحو تسع سنوات.
 
وقال غروندبرغ في بيان مقتضب إنه "اختتم زيارة إلى مسقط اليوم التقى فيها بمجموعة من كبار المسؤولين العمانيين (دون تحديدهم)".
 
وأضاف أنه التقى أيضا كبير مفاوضي (الحوثيين)، محمد عبدالسلام، موضحا أن المباحثات "تناولت في مجملها سبل إحراز التقدم نحو عملية سياسية جامعة يقودها اليمنيون"، دون تفاصيل أخرى.
 
يأتي ذلك بالتزامن مع استدعاء رئيس المجلس الرئيس الدكتور رشاد العليمي لأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي اليمني ومسؤولين أخرين إلى العاصمة للاجتماع للتشاور بشأن تفاهمات أجرتها الرياض مع الحوثيين في مسقط.
 
وأمس الاثنين، قال الكاتب السعودي سليمان العقيلي "يبدو أن اجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي (...) يتعلق بقرب التوصل الى اتفاق بشأن هدنة دائمة في اليمن تؤسس لتسوية سياسية تقوم على مبادئ عامة تم التوافق عليها".
 
وأضاف العقيلي -وهو مقرب من الحكومة السعودية في تغريدة على "تويتر": "تقوم الهدنة على فتح الطرقات (بما فيها تعز) والموانئ وزيادة رحلات مطار صنعاء فيما يتم النقاش حالياً حول تفاصيل ملف المرتبات".
 
واليوم، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان عن دعمهم القوي للجهود المبذولة لتأمين وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية يمنية شاملة تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، بناءً على المراجع المتفق عليها وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا