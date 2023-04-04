"لحظة مليئة بالأمل".. ليندركينج يدعو إلى تكثيف الدبلوماسية لإنهاء الصراع باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، يوم الثلاثاء، إن واشنطن ستواصل الجهود لضمان سلام مستقر في البلاد، وذلك عقب الذكرى الأولى للهدنة بين الأطراف المتحاربة.



وأضاف ليندركينغ "نحن مستمرون في ذلك حتى النهاية. لا يتعلق الأمر فقط بوقف إطلاق نار آخر وعملية بداية وإنما "نريد أن نكون عونًا للشعب اليمني وللمنطقة".



وأدلى ليندركنج بتصريحاته خلال كلمة ألقاها في معهد الشرق الأوسط بواشنطن في مؤتمر مخصص لاستكشاف سبل المضي قدما في اليمن، الذي تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.



وقد عاد الدبلوماسي الأمريكي من رحلة إلى المنطقة في مارس، سافر خلالها إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لمواصلة الجهود "المكثفة" للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة.



وأعرب عن تفاؤله بسلام دائم وحث المجتمع الدولي على اغتنام الفرصة. وقال "هذه لحظة مليئة بالأمل".



وأضاف، "هذا ليس شيئًا استطعنا أن نقوله كثيرًا عن الصراعات في الشرق الأوسط وبالتأكيد لم يكن ذلك ممكنا في اليمن على مدى السنوات الثماني الماضية ".



وتابع "هذه هي أفضل فرصة للسلام أتيحت لليمن منذ بدء هذه الحرب. يجب أن نستفيد استفادة كاملة من الخطوات الإيجابية التي تظهر هنا."



وأحيا الرئيس جو بايدن ذكرى الهدنة يوم الأحد ، وأشاد بها لإنقاذ "أرواح لا تعد ولا تحصى" ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات نحو اتفاق سلام دائم.



وأدى تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران مؤخرًا بوساطة صينية إلى زيادة الأمل في التوصل إلى حل في اليمن، حيث تقاتل الحكومة المعترف بها دوليًا ضد المتمردين الحوثيين منذ عدة سنوات.



وكانت واشنطن حذرة في ردها على الصفقة، لكنها أكدت أنها تأمل في أن يكون التطبيع خطوة إيجابية نحو السلام.



وشدد ليندركينغ على أن أي سلام يحتاج إلى عزيمة يمنية.



وقال "لا يوجد اتفاق بين الجهات الفاعلة الإقليمية - السعوديون، والإيرانيون، والإماراتيون - لا شيء من ذلك سيعني نهاية الصراع ... هذا ليس قرارًا للأطراف الخارجية. نحن نعتمد على اليمنيين الذين يجتمعون حول الطاولة، وعلى القدرة على العمل من خلال هذه القضايا ".

المصدر: thenationalnews