الحديدة.. مليشيا الحوثي تسطو على أراضي مسؤول محلي في السلطات الشرعية

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على الاعتداء والسطو على أراضي مسؤول محلي في السلطات الشرعية بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، وسط عمليات نهب واسعة لأراضي المحافظة.



وقال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، اليوم الثلاثاء، في بيان على تويتر، إن مليشيا الحوثي الإرهابية، اعتدت على أراضيه وممتلكاته الخاصة في محافظة الحديدة، مُشيراً إلى أن المليشيا شرعت في أعمال انشاءات بالمعدات الثقيلة في تلك الأراضي.



وأوضح أن المليشيا سبقت وأن قامت بنهب معدات ثقيلة "شيولات" وسيارة تابعة لوالده من منزله في العام 2015م.



ونوه "القديمي" إلى أن المليشيا سبق وأن اختطفته وأصدرت بحقه أحكاما بالإعدام ومصادرة ممتلكاته.



وخلال السنوات الماضية، شنت مليشيا الحوثي الإرهابية حملة نهب واسعة لأراضي وممتلكات المواطنين في محافظة الحديدة، ضمن حملات نهب ممنهجة تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرتها.

