اليمن.. اندلاع معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي جنوبي مأرب

اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الإرهابية في عدة جبهات جنوبي محافظة مأرب (شرقي اليمن).



وقالت مصادر عسكرية لـ "يمن شباب نت"، إن معارك وصفت بأنها الأعنف منذ عدة أشهر، شهدتها جبهات المحور الرملي جنوبي مدينة مأرب، بعد هجوم واسع شنته مليشيا الحوثي.



وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي شنت عملية هجومية واسعة، في منطقة "العكد" جنوب مأرب غير أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كانت على استعداد وتصدت بكل بسالة للهجوم الحوثي.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش شنت قصفا مدفعيا مكثفا على الأنساق الحوثية المهاجمة وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



وفي السياق ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان مقتضب، فجر اليوم، "أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية يتصدى لعملية هجومية شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع عسكرية جنوب مأرب".



في الأثناء تحدثت مصادر عسكرية وإعلامية، أن معارك عنيفة تدور بين قوات العمالقة ومحور سبأ وبين مليشيا الحوثي في منطقة "شرق" غربي حريب.



وفي وقت سابق (الليلة الماضية)، أصيب ثلاثة من قوات الجيش في هجوم جوي بطائرة حوثية مسيرة في جبهة "الجدافر" شمال غربي مأرب، وفقا لمصادر إعلامية محلية.



ويأتي الهجوم الحوثي بالتزامن مع الذكرى الأولى لإعلان الهُدنة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن العام الماضي، وما صاحب ذلك من دعوات دولية إلى ضرورة التخلي عن العنف والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن كمقدمة للدخول في تسوية شاملة للصراع.

