شكرا لبحثكم عن خبر دخول "الرئيس" يحسن الكهرباء في عدن نسبيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تم إدخال توربين محطة بترومسيلة إلى الخدمة بعد توقف دام 20 يوما، بقوة توليدية 85 ميجا وات إلى كهرباء العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مؤسسة الكهرباء أنه تم، امس الإثنين، من إدخال توربين بقوة توليدية 85 ميجا وات إلى محطة بترومسيلة بعد تزويدها بالوقود الخام.

وأشار المؤسسة إلى أن إدخال التوربين الى الخدمة سيسهم في تحسين نسبي لخدمة الكهرباء خلال الساعات القادمة.

وبينت أن إدخال التوربين أوصل ذروة احمال كهرباء العاصمة إلى 450 ميجاوات، فيما كانت قبل لا تتعدى 225 ميجا.

وأكدت أن استمرار تدفق الوقود "الديزل - المازوت - النفط الخام" لمحطات التوليد هو السبيل الوحيد لاستقرار الخدمة خلال شهر رمضان المبارك.

ولفتت ان ساعات الانقطاع للتيار الكهربائي بدأت بالانخفاض تدريجيا، بينما ارتفعت ساعات التشغيل.