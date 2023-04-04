شكرا لبحثكم عن خبر الشاطري يناشد وزير الدفاع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ناشد أستاذ الصحافة الإلكترونية بجامعة حضرموت الدكتور أديب الشاطري، وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري التكرم بالتوجيه العاجل لعلاج كبير المهندسين العميد خالد بو زيد الذي تعرض لجلطة ألزمته فراش المرض. وقال الشاطري على صفحته في الفيسبوك "لقد أوصى الأطباء بعلاج بو زيد في الخارج قبل فوات الآوان". وذكر في مناشدته إن بو زيد أفنى حياته في خدمة القوات المسلحة في بلادنا طيلة أربعين عاماً..كان فيها مثالًا للتفاني والانضباط العسكري. وتمنى تجاوب الوزير مع مناشدته.. كون ذلك يُعد وفاء لمن خدموا الوطن.

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