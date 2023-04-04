شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو : مواطن مهري يعرض على مذيعة قناة السعيدة وزنها ذهب .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تقدم مواطن يمني من محافظة المهرة بطلب الزواج من الاعلامية مايا العبسي مقدمة برنامج طائر السعيدة، الذي تبثه قناة السعيدة.

وطلب ضيف الحلقة المهري الزواج من مايا وعرض عليها مهر لا يرفض، فيما هي قالت ستتزوج على يديه بشاب مهري وبالمهر الذي يحدده.

وأثار الفيديو انتقاد واسع من قبيل أن ما طرح في البرنامج ليس إعلام وليس ترفيه.

واعتبر صحفيين ونشطاء تكريس هذه المضامين في الرسائل الإعلامية هو كمن يصب الزيت على النار ويحاول تسطيح المجتمع بطريقة فجة.

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