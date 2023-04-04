شكرا لبحثكم عن خبر قبل قليل .. تصريح رسمي يكشف حقيقة معارك مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة قبل قليل، عن تطور جديد في المعارك العسكرية بالجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، بعد هدوء نسبي خلال اليومين الماضيين.

وقال المركز إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تصدت فجر اليوم الثلاثاء، لعملية هجومية شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع عسكرية جنوب المحافظة.

يأتي ذلك، بعد ساعات من زيارة تفقدية نفذها قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة، الاثنين، لأبطال الجيش في جبهات جنوبي محافظة مأرب.

وأكد اللواء ثوابة خلال الزيارة على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات العسكرية في كافة جبهات القتال، واطلع على المستجدات الميدانية في الجبهات، والجاهزية القتالية لدى الأبطال المرابطين في خطوط التماس الأمامية.

ومنذ أسابيع تشن مليشيا الحوثي هجمات متواصلة على مواقع عسكرية في محافظة مارب وشبوة، أمًلا في إحراز تقدم ميداني، وفرض واقع جديد قبيل التسوية السياسية المرتقبة.