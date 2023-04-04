شاهد نموذج التقرير الطبي المعتمد لدخول مصر

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يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون يمنيون بمنصات التواصل الإجتماعي صورا للتقارير الطبية المعتمدة لدى جمهورية العربية كشرط لدخول يين للعلاج في مصر .

وتم تداول نموذج معتمد صادر عن الأحد المستشفيات المصرية المعتمدة والذي يحمل الشعار الرسمي للمستشفى التابع لوزارة الصحة المصرية (ختم النسر) وختم المستشفى الصادر عنه التقرير الطبي .

وتم إرفاق النموذج في الموقع للإطلاع عليه والذي يكلف 100 جنيه مصري فقط لكن شركات السماسرة تبيع التقرير بمبلغ يتراوح بين 40 - 50 دولار والتي تزيد عن 1500 جنيه مصري .

وبحسب عددا من اليمنيين فإن السلطات المصرية امتنعت عن التمديد لليمنيين المتواجدين في أراضيها مشترطة وجود تقارير طبية تؤكد ضرورة بقائهم .

وتسببت الإجراءات المصرية الاخيرة في قلق بالغ للعديد من اليمنيين والذين عرض عدد منهم منازلهم " شقق سكنية " للبيع خوفا من إجراءات قادمة قد تتخذها السلطات المصرية بين عشية وضحاها .

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